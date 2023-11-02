BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou Kartal'ı pişman etti!

Beşiktaş'tan Arabistan ekibi Damac FC'ye transfer olan Kamerunlu futbolcu N'Koudou, yeni takımında yıldızlaştı.
Beşiktaş'tan Arabistan ekibi Damac FC'ye transfer olan Kamerunlu futbolcu N'Koudou, yeni takımında yıldızlaştı.
Beşiktaş'ta 108 maça çıkan ve 21 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki oyuncu, geride kalan 10 lig maçında 6 gol, 2 asistlik performansıyla beğeni topladı.
28 yaşındaki tecrübeli sol kanat, siyah-beyazlı takıma 2019 yazında Tottenham'dan transfer olmuştu.
Fransa pasaportu da bulunan N'Koudou'nun güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon euro...