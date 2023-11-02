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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou Kartal'ı pişman etti!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Damac FC'nin yolunu tutan Georges Kevin-N'Koudou, yeni takımında yıldızlaştı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 10:08
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou Kartal'ı pişman etti!

Beşiktaş'tan Arabistan ekibi Damac FC'ye transfer olan Kamerunlu futbolcu N'Koudou, yeni takımında yıldızlaştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou Kartal'ı pişman etti!

Beşiktaş'ta 108 maça çıkan ve 21 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki oyuncu, geride kalan 10 lig maçında 6 gol, 2 asistlik performansıyla beğeni topladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou Kartal'ı pişman etti!

28 yaşındaki tecrübeli sol kanat, siyah-beyazlı takıma 2019 yazında Tottenham'dan transfer olmuştu.

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