Beşiktaş'ın yıldızına İspanyol kancası! Satılırsa gelirin yarısı...

Sancılı bir sezon başlangıcı yapan Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisi devam ediyor. Takvim'in haberine göre; Gedson'a İspanyol ekibi Real Betis'in ilgi duyduğu ortaya çıktı.

YAKIN TAKİP YAPIYORLAR

Daha önce Almanya'dan Eintracht Frankfurt ile İtalya'dan Lazio'nun da transfer gündemine gselen Gedson Fernandes için şimdi de İspanyollar devrede. Betis kulübü tarafından görevlendirilen yetkililerin, son 1 aydır 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altına aldığı ve Fernandes'in bazı maçlarını yerinde izlediği öğrenildi.

Gedson Fernandes'in de Beşiktaş'ta mutsuz olmadığı ancak; endişe duyduğu gelen haberler arasında.

17 milyon Euro değer biçilen ve 2027'ye kadar kontratı olan futbolcu için Betis, detaylı araştırmaları sürdürüyor. Beşiktaş, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Gedson Fernandes'in satışına onay verse bile cazip bir teklifi beklemek durumunda. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun satışının gerçekleşmesi halinde, elde edilecek gelirin yarısı Portekiz ekibi Benfica'ya gidecek. Bu da oyuncunun transferini biraz zorlaştıracak.

Bu sezon 12 maçta oynayan Gedson Fernandes, 1 gollük katkı sağladı.