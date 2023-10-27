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Beşiktaş'ın yıldızına İspanyol kancası! Satılırsa gelirin yarısı...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in transferde yeni bir talibi daha çıktı. Alman ekibi Frankfurt ve İtalyan kulübü Lazio ile anılan Gedson için La Liga ekibi Real Betis’in devreye girdiği ve Kartal’ın kapısını çalma hazırlığında olduğu belirlendi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Beşiktaş'ın yıldızına İspanyol kancası! Satılırsa gelirin yarısı...

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Sancılı bir sezon başlangıcı yapan Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisi devam ediyor. Takvim'in haberine göre; Gedson'a İspanyol ekibi Real Betis'in ilgi duyduğu ortaya çıktı.

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Daha önce Almanya'dan Eintracht Frankfurt ile İtalya'dan Lazio'nun da transfer gündemine gselen Gedson Fernandes için şimdi de İspanyollar devrede. Betis kulübü tarafından görevlendirilen yetkililerin, son 1 aydır 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altına aldığı ve Fernandes'in bazı maçlarını yerinde izlediği öğrenildi.

Gedson Fernandes'in de Beşiktaş'ta mutsuz olmadığı ancak; endişe duyduğu gelen haberler arasında.

17 milyon Euro değer biçilen ve 2027'ye kadar kontratı olan futbolcu için Betis, detaylı araştırmaları sürdürüyor. Beşiktaş, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Gedson Fernandes'in satışına onay verse bile cazip bir teklifi beklemek durumunda. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun satışının gerçekleşmesi halinde, elde edilecek gelirin yarısı Portekiz ekibi Benfica'ya gidecek. Bu da oyuncunun transferini biraz zorlaştıracak.

Bu sezon 12 maçta oynayan Gedson Fernandes, 1 gollük katkı sağladı.

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