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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz derbide ilk peşinde! Şenol Güneş'in ardından...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kara Kartal, Aslan'a konuk oluyor. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası olağanüstü genel kurula kadar takımın başına geçirilen teknik sorumlu Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ardından bir ilki kovalıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 10:37
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz derbide ilk peşinde! Şenol Güneş'in ardından...

Siyah-beyazlılar en son Şenol Güneş yönetiminde 2017'de Talisca'nın frikikten attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz derbide ilk peşinde! Şenol Güneş'in ardından...

Beşiktaş'ın başında olan Burak Yılmaz ise, 6 sene sonra bir ilki başarmak için Rams Park'ta olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz derbide ilk peşinde! Şenol Güneş'in ardından...

Burak Yılmaz, derbiden zaferle ayrılması halinde hocası Şenol Güneş'in ardından bir ilki gerçekleştirerek tarihe geçmek istiyor.

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