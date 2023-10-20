BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz derbide ilk peşinde! Şenol Güneş'in ardından...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor.
Moralli Galatasaray, yaralarını sarmak isteyen Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ını ağırlıyor.
Kara Kartal, Galatasaray'a karşı deplasmanda 6 maçtır galibiyet alamıyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor.
Moralli Galatasaray, yaralarını sarmak isteyen Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ını ağırlıyor.
Kara Kartal, Galatasaray'a karşı deplasmanda 6 maçtır galibiyet alamıyor.
Siyah-beyazlılar en son Şenol Güneş yönetiminde 2017'de Talisca'nın frikikten attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş'ın başında olan Burak Yılmaz ise, 6 sene sonra bir ilki başarmak için Rams Park'ta olacak.
Burak Yılmaz, derbiden zaferle ayrılması halinde hocası Şenol Güneş'in ardından bir ilki gerçekleştirerek tarihe geçmek istiyor.