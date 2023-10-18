BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Bu sezon çalkantılı bir süreç geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlılarda sezon başında yapılan transferlerden istenen verim alınamamıştı.
Yönetim yazın yaptığı hamleler nedeniyle yoğun şekilde eleştirilmişti.
Bu sezon çalkantılı bir süreç geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlılarda sezon başında yapılan transferlerden istenen verim alınamamıştı.
Yönetim yazın yaptığı hamleler nedeniyle yoğun şekilde eleştirilmişti.
Kartal'da en çok tepki gören transfer ise Fransa Ligi takımlarından Lens'ten 4.2 milyon Euro bonservisle kadroya katılan Jean Onana olmuştu.
23 yaşındaki orta saha oynadığı maçlarda düşük bir performans göstermişti.
Onana bu süre zarfında ise 1 asist kaydetti.
Siyah beyazlı takımda süre bulması çok zor gözüken Onana hakkında çarpıcı bir iddia geldi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Kamerun basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
OCAK AYINDA GİTMEK İSTİYOR!
Beşiktaş'ta Jean Onana'nın ocak ayında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
23 yaşındaki orta sahanın Afrika Kupası'nda süre bulmak için böyle bir karar aldığı belirtildi.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Actucameroun'dan derlediği habere göre Onana, kariyerine yeniden başlamak için ocak ayında başka bir takıma gitmeyi kafasına koydu.
Onana'nın Beşiktaş'ta yaşadıklarından memnun olmadığı ve kesin olarak ayrılığı düşündüğü bildirildi.