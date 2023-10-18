Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Son dakika: Derbi hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadroya katılan yıldız oyuncu ayrılık kararı aldı. O ismin ocak ayında takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 21:49
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Bu sezon çalkantılı bir süreç geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Siyah beyazlılarda sezon başında yapılan transferlerden istenen verim alınamamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Yönetim yazın yaptığı hamleler nedeniyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Kartal'da en çok tepki gören transfer ise Fransa Ligi takımlarından Lens'ten 4.2 milyon Euro bonservisle kadroya katılan Jean Onana olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

23 yaşındaki orta saha oynadığı maçlarda düşük bir performans göstermişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Beşiktaş'ta yalnızca 7 maça çıkan Kamerunlu futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 117 dakikada süre aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Onana bu süre zarfında ise 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Siyah beyazlı takımda süre bulması çok zor gözüken Onana hakkında çarpıcı bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Kamerun basını duyurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

OCAK AYINDA GİTMEK İSTİYOR!

Beşiktaş'ta Jean Onana'nın ocak ayında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

23 yaşındaki orta sahanın Afrika Kupası'nda süre bulmak için böyle bir karar aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Actucameroun'dan derlediği habere göre Onana, kariyerine yeniden başlamak için ocak ayında başka bir takıma gitmeyi kafasına koydu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncudan veda kararı! Ocak ayında...

Onana'nın Beşiktaş'ta yaşadıklarından memnun olmadığı ve kesin olarak ayrılığı düşündüğü bildirildi.

DİĞER
Son dakika haberi: Fransa'dan Benzema'ya şok suçlama! Gazze paylaşımı sonrası...
Başkan Erdoğan'dan ABD'nin skandal veto kararına sert tepki: "BMGK sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi"
Yıldızlar göz doldurdu! Talipleri sıraya girdi...
Avcı'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş 3'te 3 yaptı!
Ghezzal'dan Filistin'e destek paylaşımı
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (18 Ekim)
CUMHURİYET İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK SON DAKİKA Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
SON DAKİKA DEPREM - İzmir'de deprem mi oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta şok ayrılık! Ocak ayında... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Ocak ayında... 21:49
G.Saray mağlubiyetle başladı G.Saray mağlubiyetle başladı 21:29
Cedi Osman'dan flaş milli takım açıklaması! Cedi Osman'dan flaş milli takım açıklaması! 20:39
F.Bahçe Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti F.Bahçe Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti 20:29
G.Saray derbi çalışmalarını sürdürdü! G.Saray derbi çalışmalarını sürdürdü! 20:26
F.Bahçe set vermeden kazandı! F.Bahçe set vermeden kazandı! 19:15
Daha Eski
Newcastle'dan Sandro Tonali açıklaması Newcastle'dan Sandro Tonali açıklaması 18:19
F.Bahçe'de dünya yıldızından müjde! F.Bahçe'de dünya yıldızından müjde! 18:12
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 17:59
TFF'den sponsorluk açıklaması! TFF'den sponsorluk açıklaması! 16:34
Ghezzal'dan Filistin'e destek paylaşımı Ghezzal'dan Filistin'e destek paylaşımı 16:25
Messi'den yeni rekor! Messi'den yeni rekor! 16:12