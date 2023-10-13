Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Çilingir Ghezzal! Galatasaray derbisini o çözecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Çilingir Ghezzal! Galatasaray derbisini o çözecek

Beşiktaş'ta eski günlerine geri dönmeye çalışan ve en son İstanbulspor maçında penaltıdan attığı golle rakip fileleri sarsarak moral bulan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanıyor. Burak Yılmaz'ın en güvendiği isimlerin başında gelen 31 yaşındaki futbolcu derbide Kara Kartal'ın en önemli kozu olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Çilingir Ghezzal! Galatasaray derbisini o çözecek

Süper Lig'e ezeli rakiplerine oranla kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta tüm gözler 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak G.Saray derbisine çevrildi. Bu sezon oynadığı 8 maçında 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayabilen ve dördüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, deplasmandaki zorlu mücadelede puan değil puanlar almanın peşinde. Şenol Güneş'in istifasının ardından takıma başına getirilen ve seçime kadar görev yapacak olan Burak Yılmaz, belki de Beşiktaş'taki hocalık kariyerinin en kritik maçına çıkacak.

Rakiplerinin özellikle evinde oynadığı maçlarda baskılı bir futbol sergilediğini bilen Yılmaz derbide bir oyuncusuna çok güveniyor, Rachid Ghezzal. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta şans bulan ve beklenen performansı sergileyemeyen Ghezzal, bu sezon ise 6 maçta forma giydi. Oynadığı son 4 maçta 2 asisti ve 1 gollük performans sergileyen Cezayirli yıldız, maç eksikliği giderdiği İstanbulspor maçında da 90 dakika sahada kaldı ve penaltıdan attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Rachid Ghezzal Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 96 resmi karşılaşmada görev yaptı. Cezayirli oyuncu bu periyotta rakip fileleri 16 kez havalandırırken, 31 de asist yaptı ve toplamda 47 gole direkt olarak katkı sağladı.

BİRE BİR GÖRÜŞÜYORLAR

Siyah-beyazlıların genç hocası Burak Yılmaz da, yeniden eski günlerine doğru ilerleyen Ghezzal'ı derbide kilit isim olarak görüyor. 31 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmeye planlayan Yılmaz'ın, şimdiden Ghezzal ile görüşmelere başladığı belirtildi. Her iki kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncunun isabetli ortaları, gollük pasları ve sert şutlarıyla Kara Kartal'ı derbide hem diri tutması hem de yeniden uçurması bekleniyor. Ghezzal'ın da uzun süredir kendisinden beklenen patlamayı derbide yapmak için hırsla çalışması dikkat çekiyor.

DİĞER
Mankenler kraliçesiyken Yeşilçam yıldızı olmuştu! Bahar Erdeniz'in oğlu şimdilerin yakışıklı oyuncusu!
Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu
Millilerden Hırvatistan'da dev zafer!
Klopp F.Bahçe'nin yıldızını istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası!
Beşiktaş'a İtalyan stoperden müjdeli haber!
13 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Helal olsun Bizimkiler! Helal olsun Bizimkiler! 06:32
Kutlamalar 3 gün sonra Kutlamalar 3 gün sonra 06:30
Erden Timur A Spor'da Erden Timur A Spor'da 06:25
Zaniolo ifade verdi Zaniolo ifade verdi 06:23
İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları 01:25
İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları 01:24
Daha Eski
Sürpriz 11 Sürpriz 11 01:17
Beşiktaş'a İtalyan stoperden müjdeli haber! Beşiktaş'a İtalyan stoperden müjdeli haber! 01:09
Montella'dan taktik açıklaması! Montella'dan taktik açıklaması! 01:09
Bigaspor İzmir'de turladı! Bigaspor İzmir'de turladı! 01:09
Golden Boy'da finalistler belli oldu! Arda... Golden Boy'da finalistler belli oldu! Arda... 01:09
Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! 01:09