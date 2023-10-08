Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal: Reaksiyon vermemiz gerekiyordu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal: Reaksiyon vermemiz gerekiyordu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta, mücadelede son sözü söyeleyen Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu. İşte Rachid Ghezzalın açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 18:41
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal: Reaksiyon vermemiz gerekiyordu

Trendyol Süper Lig'de 8. haftada Beşiktaş taraftarı önünde İstanbulspor'u ağırladı.

Mücadelede son golü atan Rachid Ghezzal, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE RACHID GHEZZAL'IN AÇIKLAMALARI:

"GERİ DÖNDÜM DİYEBİLİRİM"

"Aldığım her dakikada yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Umarım buna artık bir geri dönüş diyebiliriz.

"DERBİLER ÖZGÜVEN İÇİN ÖNEMLİ MAÇLAR"

"Derbiler özgüven kazanmak için çok önemli maçlar. Deplasmanda oynayacağız ama amacımız belli. 2 haftamız var, Burak hoca ile çalışıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

"REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"

Perşembe günü yaşanan hayal kırıklığından sonra bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Kazanma tutkumuzu gösterdik. Beşiktaş için, taraftarlarımız için bunu yapmamız gerekiyordu."

DİĞER
Özge Özpirinçci'den imaj isyanı! "Kimseye hesap vermedim, vermem de"
Cumhuriyet tarihinde ilk! Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
Kartal moral depoladı
Cimbom'a Sırp yıldız! Yeniden gündeme geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yılmaz: Beşiktaşlılar döver de sever de
Kartal moral depoladı
GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ - Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ghezzal: Reaksiyon vermemiz gerekiyordu Ghezzal: Reaksiyon vermemiz gerekiyordu 18:41
Göztepe Bolu'da kazandı! Göztepe Bolu'da kazandı! 18:23
Kasımpaşa - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! Kasımpaşa - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! 17:24
Beşiktaş'ın penaltısı VAR'dan döndü! Beşiktaş'ın penaltısı VAR'dan döndü! 17:58
Adanaspor 4 golle kazandı! Adanaspor 4 golle kazandı! 18:15
İsmail Kartal'dan Osayi Samuel açıklaması! İsmail Kartal'dan Osayi Samuel açıklaması! 18:20
Daha Eski
Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman? Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman? 16:39
Eintracht Frankfurt - Heidenheim maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Heidenheim maçı ne zaman? 16:42
Cagliari - Roma maçı ne zaman? Cagliari - Roma maçı ne zaman? 16:52
Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? 16:54
Monza 3 puanı 3 golle aldı! Monza 3 puanı 3 golle aldı! 16:55
Erman Toroğlu'dan çarpıcı Beşiktaş yorumu! Erman Toroğlu'dan çarpıcı Beşiktaş yorumu! 17:03