BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal: Reaksiyon vermemiz gerekiyordu

Trendyol Süper Lig'de 8. haftada Beşiktaş taraftarı önünde İstanbulspor'u ağırladı.

Mücadelede son golü atan Rachid Ghezzal, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE RACHID GHEZZAL'IN AÇIKLAMALARI:

"GERİ DÖNDÜM DİYEBİLİRİM"

"Aldığım her dakikada yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Umarım buna artık bir geri dönüş diyebiliriz.

"DERBİLER ÖZGÜVEN İÇİN ÖNEMLİ MAÇLAR"

"Derbiler özgüven kazanmak için çok önemli maçlar. Deplasmanda oynayacağız ama amacımız belli. 2 haftamız var, Burak hoca ile çalışıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

"REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"

Perşembe günü yaşanan hayal kırıklığından sonra bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Kazanma tutkumuzu gösterdik. Beşiktaş için, taraftarlarımız için bunu yapmamız gerekiyordu."