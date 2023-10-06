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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ilk başkan adayı Hasan Arat oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta yönetimin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Hasan Arat, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 14:09
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ilk başkan adayı Hasan Arat oldu!

Beşiktaş'ta aralık ayının başında yapılması düşünülen olağanüstü genel kurul için ilk aday Hasan Arat oldu.

Hasan Arat, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm Beşiktaşlıların yoludur." açıklamasını yaptı.

Hasan Arat, 16 Eylül'de bir sonraki seçimde aday olacağını duyurmuştu.

HASAN ARAT KİMDİR?

1959 doğumlu iş adamı Hasan Arat, 5 yıl boyunca Beşiktaş'ta profesyonel olarak basketbol oynadı. 1981'de sona eren aktif sporculuk kariyerinin ardından 1998-2000 arasında Süleyman Seba döneminde Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinde bulundu.

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