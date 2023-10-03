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Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta sonradan açıldı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, son maçlarda gösterdiği performansla büyük alkış alıyor. Yıldız isim siyah-beyazlılarda kaydettiği 56 golle Beşiktaş’ın en skorer 2. yabancısı oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta sonradan açıldı!

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, bu sezon gösterdiği performansla siyah-beyazlıların skora en çok katkı yapan oyuncusu sıralamasında zirvede yer aldı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu hem ligde hem Avrupa arenasında attığı gollerle takımını yarışın içinde tutmayı başardı. Aboubakar, Avrupa liginde oynadığı maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı ve 7 maçta 7 gole direkt olarak katkı sağladı. Siyah-beyazlıların, Kamerunlu yıldızın gol attığı ve asist yaptığı bu maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İLK HAFTALAR TUTUKTU

Aboubakar, Trendyol Süper Lig maçlarında da gollerini sıraladı. İlk 4 maçta rakip fileleri havalandıramayan ve sadece Sivas maçında 1 asist yapan Kamerunlu; ardından Kayseri ve Konyaspor karşılaşmalarında attığı gollerle takımını iki maçta da galibiyete taşıdı. Aboubakar, Adana Demirspor karşılaşmasını da boş geçmedi ama attığı gol puan getirmedi. 31 yaşındaki oyuncu 56 golle Beşiktaş'ın en skorer 2. oyuncusu oldu.

HOLOSKO'YU GERİDE BIRAKTI

Aboubakar, Konya deplasmanında attığı golle tarihe geçti. 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı forma altında 56'ıncı golüne imza atarken 55 golle Holosko'yu geride bırakmayı başardı. 222 maçta 94 gol atan Bobo ise Beşiktaş'ta en skorer yabancı oyuncusu sıralamasında zirvede yer alıyor. Bobo maçı başına 0,42'lik ortalama yakalarken, Vincent Aboubakar ise maç başı 0.57'lik ortalama yakaladı.

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