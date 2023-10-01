Konyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Omar Colley: Bu 3 puan çok önemliydi

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Omar Colley, Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Son haftalarda zor zamanlar geçirdiklerini ifade eden Colley, "Bu 3 puan çok önemliydi" dedi.

İşte o sözler...

"Bu üç puan çok önemliydi. Takım ve camia için önemliydi. Trabzonspor ve Adana maçlarından sonra zor zamanlar geçirdik. Bu final maçıydı. Kazanmak için her şeyimizi verdik. Mutluyuz. Maçın öneminden dolayı da performansımızın iyi olması iyiydi. Üç puan için her şeyimizi yaptık."

"Deplasmanda oynamak zor. İniş çıkışlar yaşayabiliyoruz. Futbol böyledir, önemli olan kazanmaya odaklanmak. Bugün yendik ve mutluyuz. Gol yemememiz de önemli. Takımımı kutluyorum."