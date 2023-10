BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu: Mağlubiyetlerle dağılacak bir takım değiliz!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu karşılaşma sonrası konuştu.

İŞTE ERSİN'İN SÖZLERİ

Ersin Destanoğlu: "Geçen maçtan sonra bu maç çok önemliydi. Bir tepki koymamız lazımdı sahada. Konya deplasmanın da her zaman zordur. Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz. Akıllı oynadık ve maçı bu şekilde bitirdik. Şimdi sırada Lugano maçı var. Her zaman birlik halindeyiz. Alınan mağlubiyetlerle dağılacak bir takım değiliz. Beşiktaş taraftarı çok büyük bir taraftar. Onların desteği olmadan zorlanırız. Bizi her zaman desteklesinler." dedi.