Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi!

Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayfur Bingöl, Rebic ve Gedson Fernandes kafilede yer almadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de aralarında bulunduğu kafile, siyah-beyazlı az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'un yanı sıra, Tayfur Bingöl, Rebic ve Gedson Fernandes kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy."