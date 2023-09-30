Haberler Beşiktaş Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi!

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar maç için Konya'ya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 18:44 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 18:59
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi!

Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayfur Bingöl, Rebic ve Gedson Fernandes kafilede yer almadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de aralarında bulunduğu kafile, siyah-beyazlı az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'un yanı sıra, Tayfur Bingöl, Rebic ve Gedson Fernandes kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız oyuncu imzayı atıyor! Tam 30 milyon Euro...
Kemal Kılıçdaroğlu yine HDPKK'ya selam çaktı: Kayyum felakettir
Nenad Bjelica'dan 2 yıldıza büyük övgü!
Ertuğrul Doğan'dan maç sonu sert sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kafilesi belli oldu!
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? - Ders seçme ne zaman?
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi! Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi! 18:44
Nenad Bjelica'dan 2 yıldıza büyük övgü! Nenad Bjelica'dan 2 yıldıza büyük övgü! 18:42
Okan Buruk'tan Zaha ve Ziyech sözleri! Okan Buruk'tan Zaha ve Ziyech sözleri! 18:35
Ertuğrul Doğan'dan maç sonu sert sözler! Ertuğrul Doğan'dan maç sonu sert sözler! 18:34
"Her top için her an mücadele ettik" "Her top için her an mücadele ettik" 18:31
Bakasetas: Garip bir gol oldu! Bakasetas: Garip bir gol oldu! 18:30
Daha Eski
Onuachu: Kendi karakterimizi gösterdik Onuachu: Kendi karakterimizi gösterdik 18:24
Giresun'da gol sesi çıkmadı! Giresun'da gol sesi çıkmadı! 18:22
Antalyaspor Buksa ile kazandı! Antalyaspor Buksa ile kazandı! 17:56
Fırtına evinde çok farklı! Fırtına evinde çok farklı! 17:55
G.Saray'ın 11'i belli oldu! G.Saray'ın 11'i belli oldu! 17:45
Trabzonspor - Pendikspor maçında kırmızı kart! Trabzonspor - Pendikspor maçında kırmızı kart! 17:37