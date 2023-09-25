Kartal geri döndü

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, misafirini evine eli boş yolladı: 2-1. Geçen hafta Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek kritik bir kayıp yaşayan Şenol Güneş'in öğrencileri, dün de Kayserispor karşısında 47. dakikada Mane'nin golüyle geriye düştü. Ancak hemen baskısını arttıran siyah beyazlı takım, taraftarının da desteğini arkasına alarak önce 56'da Aboubakar'ın nefis kafa golüyle durumu eşitlemeyi başardı. 63. dakikada ise İngiliz anahtarı Chamberlain sahne aldı. Yıldız oyuncu Beşiktaş'a 3 puanı getirdi. Hafta içi Club Brugge sınavında geriye düşüp beraberliği alan Beşiktaş, ligde de geri döndü, galibiyete uzanarak yara sardı. Lig yarışında iddiasını gösterdi. Öte yandan siyah beyazlılar Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı son 7 müsabakayı kazandı. Sarı-kırmızılı takıma karşı ligdeki son mağlubiyetini 2019-20 sezonunda 3-1'lik skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 7 müsabakadan ise galip ayrılmayı başardı.

BAILLY LİGDE İLK KEZ

Siyah beyazlı ekibin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Bailly, Süper Lig'de ilk maçında Kayseri mücadelesinde çıktı. Daha önce Trabzon maçının kadrosuna kendisine yer bulan savunmacı, mücadelede görev yapmamıştı. Bailly, Brugge maçına ise 11'de başlamıştı.

KALEYİ KAPATAMADI

Süper Lig'de bu sezon 5. karşılaşmasına çıkan siyah beyazlı takım, kalesini bir kez daha kapatamadı. Beşiktaş, Pendikspor ve Trabzonspor mücadelelerinin ardından Kayserispor'dan da gol yiyerek 3 maçında rakipleri durduramamış oldu. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmada 5 gol yedi, rakiplerine ise 6 gol attı.

SERİ 17 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1'lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü ve 17 karşılaşmaya çıkardı. Kara Kartal, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Başakşehir'e karşı almıştı.

HOCADAN 6 DEĞİŞİKLİK

Güneş perşembe günü Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile oynanan karşılaşmanın 11'inde 6 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Rosier, Amartey, Demir Ege Tıknaz, Gedson, Rashica ve Muleka'nın yerine Onur Bulut, Colley, Salih Uçan, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal ve Cenk'i görevlendirdi.

'ASİST'AN 161 GÜN SONRA

Kartal'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, 161 gün sonra ilk 11'de görev yaptı. Beşiktaş'ın Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada Ghezzal sevinci yaşandı. Ghezzal, maça 11'de başladı. Üstelik Aboubakar'ın golünde de asist yaptı. Ghezzal, son olarak geçtiğimiz sezon 28. haftada Trabzonspor maçına 11 çıkmıştı.

'EN İYİ DEĞİLDİM AMA...'

Ghezzal maç sonrası "Bugün en iyi Ghezzal'ı gösteremedim ama geri döndüğüm için mutluyum" dedi. Usta krampon ayrıca "Geri dönmek, 3 puan almak güzel. 1-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon önümüzdeki maçlarda bize öz güven verecektir" şeklinde konuştu.