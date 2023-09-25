Zorlanıyoruz ama çalışıyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yoğun maç programından yakındı. Usta hoca, "Adana Demirspor'a hazırlanacağız. Salı günü gideceğiz. Çarşamba maç oynayıp geri döneceğiz. Orada kalmak istedim ama 3-4 gün orada kalmak gerekiyordu. Program bile zorlanıyor ama çalışacağız. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Sıkıştırılmış bir haftayı yaşıyoruz. Saatleri de değişik olmak üzere. Değişiklik yapmak zorundaydık. Ona rağmen buradan galibiyetle ayrılmak güzel" dedi. Tecrübeli hoca ayrıca "Duran toptan gol atmamızı bekliyordum ama yiyeceğimizi düşünmüyordum. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı ve kazanmayı hak ettiler" ifadelerini kullandı