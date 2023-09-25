Aboubakar'dan müthiş siftah

Avrupa'da fırtına gibi esen ancak ligde suskun kalan Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, dün bu şanssızlığını Kayserispor karşısında kırdı. Dolmabahçe'deki maça ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki oyuncu, 56. dakikada Rachid Ghezzal'ın köşe vuruşunda harika bir kafa vuruşuyla bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı. Abou, bu golle hem uykuda olan takımını ve taraftarlarını uyandırdı hem de galibiyetin fitilini ateşledi. Maç içerisinde oldukça etkili olan Kamerunlu golcü, ligdeki ilk 4 maçta ağları sarsamamıştı.

AVRUPA'DA 5 GOLÜ VAR

90 dakika boyunca Beşiktaş'ın en etkili ismi olan Kamerunlu oyuncu, 77'de ise Cenk Tosun'a 'al da at' dercesine muhteşem bir pas çıkardı ancak Tosun Paşa, bu pozisyondan yararlanamadı. Aboubakar, karşılaşmanın son anlarında da girdiği pozisyonu değerlendiremedi ancak efektif futboluyla taraftarlardan alkış aldı. Bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi elemelerinde oynadığı 6 maçta 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Abou, ligde ise düne kadar sadece 1 asistle oynuyordu. Aboubakar, Brugge deplasmanında da Cenk'e asist yapmıştı.