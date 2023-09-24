BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Necip, Masuaku, Demir Ege, Chamberlain, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Attamah, Uzodimma, Karimi, Ackah, Ramazan, Mane, Gökhan, Thiam

İKİ TAKIM ARASINDA 55. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek. 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların ev sahibi takım olarak çıktığı bu müsabakaların 3'ü berabere tamamlanırken, 2'sinden ise Kayserispor galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Beşiktaş'ı 2009-2010 sezonunda 1-0, 2011-2012'de ise 2-0'lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 27 karşılaşmada Beşiktaş 61 gol kaydetti, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu. 2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.