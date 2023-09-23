Yüksekten uçuyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan üst üste galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinde Club Brugge ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı. Beşiktaş'a Avrupa'da önemli başarılar getiren Güneş, D Grubu ikinci maçında Lugano ile evinde yapacağı karşılaşmayı yenilmeden tamamlaması halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

8 MAÇ MAĞLUP OLMADI

Beşiktaş, 2010-11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç yenilmeyerek Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamıştı. Vikingur Gota ekibini 3-0 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve bir beraberlik almıştı. Beşiktaş'ın 8 maçlık yenilmezlik serisi Porto'ya 3-1 mağlup olarak sonlanmıştı. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en uzun süreli galibiyet serisini de Güneş yönetiminde yakaladı. Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin elemelerindeki 6 maçı kazanarak bu rekoru Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde yakaladı.

EMİN ADIMLARLAR İLERLİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını da bu sezon geliştirmeye devam etti. Siyah-beyazlı ekip, Güneş'in teknik direktörlüğünde 45 maça çıkarken, rakiplerine 22 kez üstünlük sağladı. 13 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Güneş dönemindeki 10 karşılaşma rakiplerine mağlup oldu.

TARİHİ BAŞARILAR GELDİ

Beşiktaş, Şenol Güneş'in görev yaptığı 2015-2019 yılları arasında da Avrupa'da tarihi başarılara imza atmıştı. 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Beşiktaş, Şenol Güneş'in yönetiminde Türk futbol tarihine geçen sonuçlara imza atmıştı. Söz konusu sezonda grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip olmuştu.

ÇEYREK FİNALE TAŞIDI

Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda çeyrek final oynayan Beşiktaş, bir yerli teknik adam yönetiminde bu seviyeye gelmeyi de Şenol Güneş ile başardı. Tarihinde daha önce iki kez çeyrek finali yakalayan siyah-beyazlı ekip, 1986-87'de Sırp teknik adam Milos Milutinovic, 2002-03 sezona da Mircea Lucescu ile yaşamıştı.

KARTAL'A İLKLERİ YAŞATTI

2016-17'de Napoli'yi yenip Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini deviren Kartal, 2017-18'de Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini yendi.

Aynı dönemde Porto'yu deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu.

Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. G.Saray ve F.Bahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamlarken; Beşiktaş 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.

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2017-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu eline geçirdi.