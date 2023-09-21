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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş: Savunma ağırlıklı oynadık

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 00:37 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 00:39
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş: Savunma ağırlıklı oynadık

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşma sonrası maçı değerlendirdi.

Şenol Güneş: "Rakibimizin gücünü ve oyun şeklini biliyorduk. Oyunun başında önde baskı yapmak istedik ama bizi kendi sahamıza zorladılar. 15 dakika biraz panikledik, daha sonra oyuna ortak olduk. İkinci yarı başında da bunu denediler. Bizden daha üstün oynadılar. Oyuncuların hepsi elinden gelen gayreti gösterdi, savaştılar. En azından beraberliği taşımak için savunma ağırlıklı oynadık. Bizim oyun felsefemizde fazla olan bir şey değil ama öyle oynamak zorunda kaldık. Golün de Cenk'ten gelmesine sevindim, çünkü onun da morale ihtiyacı vardı." ifadelerini kullandı.

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