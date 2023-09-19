Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta isyan! Mağlubiyet sonrası radikal kararlar alınacak

Beşiktaş'ta isyan! Mağlubiyet sonrası radikal kararlar alınacak

Trabzonspor yenilgisi siyah-beyazlıların moralini bozdu. Beşiktaş’ta 4 maçta toplanan 7 puan taraftarları kızdırdı... Ezeli rakipler ise bu periyotta 10-12 puan almayı başardı. Camiada “Bu yenilgi sonrasında radikal kararlar alınmalı, yoksa hüsran yaşamaya devam edeceğiz” görüşü ön plana çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Beşiktaş'ta isyan! Mağlubiyet sonrası radikal kararlar alınacak

Beşiktaş'ta deplasmanda alınan Trabzonspor mağlubiyeti siyah-beyazlı camianın keyfini kaçırdı. Kara Kartal, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 7 puan toplarken; aynı dönemde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin 10-12 puan almaları sıkıntı yarattı. Öyle ki F.Bahçe'nin 4'te 4 yapması, G.Saray'ın 3 galibiyet, 1 beraberlik almasının dışında siyah-beyazlıların rakip fileleri sadece 4 kez havalandırabilmesi de teknik heyetin keyfini kaçırdı. Sezona büyük hedeflerle giren Kara Kartal, Avrupa arenasındaki maçlarında 6'da 6 yapmasına rağmen, Trendyol Süper Lig'de ise beklentilerin uzağında kaldı.

KAZANMA İSTEĞİMİZ GİTMİŞ!

Teknik direktör Şenol Güneş de Trabzonspor maçının ardından eleştiri oklarından nasibini aldı. Tecrübeli çalıştırıcı etkisiz bir oyun ortaya koyduklarını itiraf ederken, camiada ise alının yenilgiden ziyade ortaya konan futbol ve oyuncu tercihleri büyük eleştirileri neden oldu. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıklarını paylaşımlarda, "Yenilgi olur, beraberlik olur; bunlar normal. Ama kazanmak için ortaya konacak istek ve arzunun olmaması şaşkınlık verici. Bu yenilgi sonrası radikal kararlar alınmalı yoksa hüsran yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdiler.

ABOU VARSA SAHADA OLUR

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında en çok eleştirilen konuların başında Vincent Aboubakar'ın ilk 11'de sahaya çıkmaması oldu. Afrika Kupası sonrasında ailesinin hastalık durumu nedeniyle Fransa'ya giden ve 2 gün sonra dönen Kamerunlu yıldızın, derbiye kulübede başlaması şaşkınlık yarattı. Golcü oyuncu için "Aboubakar varsa sahada olur, kulübede değil" yorumları yapılırken, "Sakatsa tamam. Ama ikinci yarıda girdi, hiç de sakat gibi değildi" ifadeleri kullanıldı.

Aboubakar, Burundi maçında Kamerun formasını 94. kez giymiş. Bu maçlarda toplamda 37 gol atarak Kamerun tarihinin en önemli oyuncularından birisi oldu.

DİĞER
TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maç takvimi: Türkiye Peru voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Halk TV patronunun kaçak villasına İBB seyirci kaldı! Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde hala çıt yok
Müthiş başlangıç! Real ve City'e kafa tutuyor
General Mendy! Herkesi mest etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mahşerin dört atlısı!
Dele Alli artık zor oynar
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
KAAN KAZGAN SAVAŞ CEBECİ KAVGASI! İşte o anlar...
💰1 DOLAR KAÇ TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ İZLE TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ İZLE 06:04
Ne Karagümrük, ne Hatay Ne Karagümrük, ne Hatay 01:11
Beraberliğe üzülecekken... Beraberliğe üzülecekken... 01:09
Siftahgücü! Siftahgücü! 01:05
Feyzullah'tan bronz geldi Feyzullah'tan bronz geldi 01:02
Bodrum tam gaz Bodrum tam gaz 01:02
Daha Eski
Turgay Karslı: Sorumluluk hepimizin Turgay Karslı: Sorumluluk hepimizin 00:01
Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu 00:00
Servet Çetin: Bu bizim canımızı yaktı Servet Çetin: Bu bizim canımızı yaktı 00:00
Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu 23:54
Servet Çetin: Bu bizim canımızı yaktı Servet Çetin: Bu bizim canımızı yaktı 23:53
Türkiye Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 23:10