Bu forma çok farklı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, "Gelen teklifler arasında beni en çok isteyen ve benim en çok forma giymek istediğim kulüp Beşiktaş'tı" dedi. Beşiktaş Dergisi'nin Eylül sayısına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Geçtiğimiz sezon iyi bir sezon geçirdim, oradaki herkesle de iyi anlaştım. Sezon sonu da bir şampiyonluk yaşadım ancak kiralık bir futbolcuydum. Sözleşmem sona ermişti. Ben de profesyonel bir futboluyum, benim işim ve kariyerim bu. Bir sonraki adımı her zaman için düşünmem gerekiyor. Gelen teklifler arasında beni en çok isteyen ve benim en çok forma giymek istediğim kulüp Beşiktaş'tı" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZI DÜNYA TANIYOR

Siyah-beyazlı taraftarların geldiği ilk günden bu yana kendisine destek verdiğini kaydeden Milot Rashica, "Geldiğim ilk günden beri desteklerini hissediyorum. Taraftarlarımıza ve takımımıza yardımcı olmak adına elimden geleni yapacağım. Umarım her maç onları mutlu edebiliriz. Beşiktaşlı taraftarların takımlarına verdiği desteği tüm dünya biliyor ve gıpta ile izliyorlar haliyle onlardan destek vermelerini rica etmeyeceğim, bugüne kadar yaptıklarını bundan sonra da yapmaları bizlerin de sahada elimizden geleni yapmamız adına yeterli olacaktır. Umarım, bu sezonun sonunda hep birlikte şampiyonluk kupasına uzanır ve kutlamalar yaparız" şeklinde konuştu.

EFSANE OLMAK İSTERİM

İyi bir sezon geçirerek, bu yolun sonunda da sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak istiyoruz. Her zaman her şey iyi gitmeyebilir ancak saha için son düdük çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir futbol anlayışım var ve bu yüzden takımımız da taraftarlarımız da emin olabilirler ki o anki durum her ne olursa olsun son düdük çalana kadar pes etmeyen ve mücadeleyi bırakmayan bir Rashica izleyecekler. Umarım Beşiktaş taraftarlarına kulüp efsaneleri kadar iyi bir futbol seyrettirebilirim

İLETİŞİM HARİKA

Şenol hocamızla da Burak hocamızla da konuşuyoruz. Neler yapmam gerektiğini ve benden beklentilerini söylüyorlar bu da benim adıma işimi kolaylaştıran unsurlardan biri. Nitekim beni ve oynadığım futbolu da çok iyi biliyorlar bu yüzden de neler yapabileceğimi öngörüyorlar. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde takıma adaptasyonumu sağlamaya çalışıyorlar.

KULAKLARIMIZ SAĞIR OLUYORDU

Geçen sezon rakip olarak stadımızda forma giydim, kulakları sağır edebilecek kadar yüksek bir gürültü vardı. Daha önce rakip takım formasıyla çıktığım bu statta, şimdi Beşiktaş formasıyla oynayabilmek şahane bir duygu. Beşiktaşlı taraftarların o büyük gürültüyle bizlerin arkasında olduklarını bilerek oynayacağız.

KARŞILAMA BİR HAYLİ GÜZELDİ

Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Ben de büyük adaptasyon sorunları yaşamadım ve insanların beni karşılayışı bir hayli güzel oldu. Geldiğim ilk andan itibaren her şey güzel gidiyor. Tesisimiz, şartlarımız, stadyumumuz, taraftarlarımız.. Her şey çok iyi ve ben de Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum.