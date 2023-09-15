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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Hannibal için Ten Hag'ın kararını bekliyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transferin bitmesine saatler kala kulüpler, hareketli saatler geçiriyor. Beşiktaş, bir süredir ilgilendiği Hannibal Mejbri için Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın kararını bekliyor. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 10:28
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Hannibal için Ten Hag'ın kararını bekliyor!

Transferde son saatlere girilirken dış basında Beşiktaş için dikkat çeken bir haber yer aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Hannibal için Ten Hag'ın kararını bekliyor!

Teamtalk'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'la adı anılan Hannibal Mejbri için gözler Erik ten Hag'da...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Hannibal için Ten Hag'ın kararını bekliyor!

Siyah-beyazlıların Manchester United'a kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken Manchester United'ın bedelsiz olması nedeniyle teklife sıcak bakmadığı ancak yine son kararın Erik ten Hag'da olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Hannibal için Ten Hag'ın kararını bekliyor!

Geçen sezon Birmignham'da kiralık oynayan ve 41 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, United'da ise 3 kez şans bulabildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Hannibal için Ten Hag'ın kararını bekliyor!

Mejbri'nin sözleşmesinde son yıla girdiğinin altı çizilirken uzatma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Hannibal için Ten Hag'ın kararını bekliyor!

Haberde genç isim için "Geçen Luton Town'ın teklif yapacağı haberleri vardı ancak gerçekleşmedi. Bu nedenle Mejbri'nin bir sonraki seçeneği Beşiktaş olabilir" denildi.

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