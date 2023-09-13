Beşiktaş'ı Ocak ayında Afrika Kupası krizi bekliyor

Fildişi Sahili'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

EN ÇOK AFRİKALI OYUNCU BEŞİKTAŞ'TA

Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'in yaklaşık 70 oyuncu ile temsil edilmesi bekleniyor. Kadrosunda bulunan ve ülkelerinden milli davet alma potansiyeli olan 8 Afrikalı oyuncu ile Beşiktaş ilk sırada yer alıyor.

8 OYUNCU AFRİKA KUAPSI'NDA

Amertey - Gana

Baily - Fildişi Sahili

Colley - Gambiya

Masuaku - Kongo

Muleka - Kongo

Onana - Kamerun

Ghezzal - Cezayir

Aboubakar - Kamerun

STOPER KALMAYABİLİR

Ayrıca bu futbolculardan 4'ünün (Amertey, Baily, Colley ve Masuaku) defans bölgesinde görev yapıyor olması, Şenol Güneş'i düşündürüyor. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın elindeki tek stoper, gerçek mevkisi orta saha olan Necip Uysal olacak. Sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan Tayyip Talha Sanuç ve ameliyat olan Emrecan Uzunhan'ın ne zaman takıma döneceği de bilinmiyor.