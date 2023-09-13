Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ı Ocak ayında Afrika Kupası krizi bekliyor

Beşiktaş'ı Ocak ayında Afrika Kupası krizi bekliyor

Kadrosunda Afrika kökenli yabancı futbolcuların çoğunluğula dikkat çeken Beşiktaş'ta Afrika Kupası krizi yaşanıyor. Afrika Kupası maçları nedeniyle Beşiktaş'ın 8 yabancısı 6 lig maçını kaçırabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 13:54
Beşiktaş'ı Ocak ayında Afrika Kupası krizi bekliyor

Fildişi Sahili'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

EN ÇOK AFRİKALI OYUNCU BEŞİKTAŞ'TA

Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'in yaklaşık 70 oyuncu ile temsil edilmesi bekleniyor. Kadrosunda bulunan ve ülkelerinden milli davet alma potansiyeli olan 8 Afrikalı oyuncu ile Beşiktaş ilk sırada yer alıyor.

8 OYUNCU AFRİKA KUAPSI'NDA

Amertey - Gana

Baily - Fildişi Sahili

Colley - Gambiya

Masuaku - Kongo

Muleka - Kongo

Onana - Kamerun

Ghezzal - Cezayir

Aboubakar - Kamerun

STOPER KALMAYABİLİR

Ayrıca bu futbolculardan 4'ünün (Amertey, Baily, Colley ve Masuaku) defans bölgesinde görev yapıyor olması, Şenol Güneş'i düşündürüyor. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın elindeki tek stoper, gerçek mevkisi orta saha olan Necip Uysal olacak. Sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan Tayyip Talha Sanuç ve ameliyat olan Emrecan Uzunhan'ın ne zaman takıma döneceği de bilinmiyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Japonya-Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Arda Güler..."
KULİS | CHP'de Özgür Özel dışında bir isim daha aday olacak! Gözler İmamoğlu'nda: Kongre sonuçlarını bekleyip delegeye göre ilan edecek
Cimbom'da kriz! O maddeleri kabul etmedi
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gedson imzayı attı! İşte sözleşme detayı
Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu
KPSS BRANŞ SIRALAMALARI AÇIKLANDI!
IPHONE IOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
REESKONT KREDİSİ NEDİR?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Davinson Sanchez pişmanlığı Davinson Sanchez pişmanlığı 14:01
Cimbom'da kriz! O maddeleri kabul etmedi Cimbom'da kriz! O maddeleri kabul etmedi 13:59
Beşiktaş'ta Afrika Kupası krizi! Beşiktaş'ta Afrika Kupası krizi! 13:54
G.Saray'da Afrika Kupası tehlikesi G.Saray'da Afrika Kupası tehlikesi 13:31
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 13:23
FIFA açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray uçtu... FIFA açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray uçtu... 13:21
Daha Eski
Taçsız Kral vefatının 32. yılında anılıyor Taçsız Kral vefatının 32. yılında anılıyor 12:41
Metin Öztürk'ten iddialı sözler! Metin Öztürk'ten iddialı sözler! 12:38
Gedson imzayı attı! İşte sözleşme detayı Gedson imzayı attı! İşte sözleşme detayı 12:22
Güreşte Paris 2024 kotaları sahiplerini buluyor! Güreşte Paris 2024 kotaları sahiplerini buluyor! 12:17
Volkan Demirel: Altay Fenerbahçe için bir... Volkan Demirel: Altay Fenerbahçe için bir... 12:05
Scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi Scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi 10:58