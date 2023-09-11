Zümrüt Kartal'da

ING Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki pivot oyuncusu Zümrüt Karahan'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "2023- 2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, genç oyuncu Zümrüt Karahan ile sözleşme imzaladı. Zümrüt Karahan, son olarak Beykoz Spor takımında forma giydi." denildi.
ING Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki pivot oyuncusu Zümrüt Karahan'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "2023- 2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, genç oyuncu Zümrüt Karahan ile sözleşme imzaladı. Zümrüt Karahan, son olarak Beykoz Spor takımında forma giydi." denildi.