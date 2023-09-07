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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'den Galatasaray itirafı! "Zaha'yla konuştum ve..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly, ilk röportajını verdi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaraylı Wilfred Zaha'yla ilgili de flaş bir itirafta bulundu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 15:25
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'den Galatasaray itirafı! "Zaha'yla konuştum ve..."

Beşiktaş'ın yeni transferi, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly kulübün Youtube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bailly'den Wilfred Zaha itirafı da geldi. İşte Bailly'nin tüm açıklamaları...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'den Galatasaray itirafı! "Zaha'yla konuştum ve..."

Buraya geldiğim için iyi hissediyorum. Beşiktaş'a geldim ve İstanbul'dayım. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı. Didier Drogba, Kolo Toure, Yaya Toure ve Didier Zokora gibi futbolcuları izleyerek büyüdüm. Onları izlemek bana profesyonel bir futbolcu olmam için ilham verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'den Galatasaray itirafı! "Zaha'yla konuştum ve..."

Hayatımı değiştiren olay Burkina Faso'daki turnuvada gerçekleşti diyebilirim. Avrupa'daki Espanyol, Barcelona, Roma gibi önemli kulüplerin temsilcileri de bu turnuvayı izleyenler arasındaydı. Futbol kariyerimi başlatan olaylardan biriydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'den Galatasaray itirafı! "Zaha'yla konuştum ve..."

"BENİ GALATASARAY'A GETİRMEK İSTİYORDU"

Buraya gelmeden önce Zaha'yla konuştum. Onun Galatasaray'a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray'a getirmek istiyordu. Şenol Güneş'le Trabzonspor'da beraber çalışan Zokora'yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş'le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'den Galatasaray itirafı! "Zaha'yla konuştum ve..."

Manchester United'da daha önce beraber oynadığım Fred'in Fenerbahçe'ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak. Ligin önemi büyük... Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'den Galatasaray itirafı! "Zaha'yla konuştum ve..."

Masuaku'yla iyi bir iletişimim var, arkadaşlarımdan birisi de o. Aboubakar'ı biliyorum, iyi bir futbolcu. Onların dışında iletişimde olduğum veya bilgi aldığım başka oyuncular da oldu elbette.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'den Galatasaray itirafı! "Zaha'yla konuştum ve..."

"FİLDİŞİ'NDEN GELEN İLK OYUNCUYUM"

Beşiktaş'a Fildişi Sahili'nden gelen ilk oyuncuyum. Bu çok iyi. Çünkü bunun ülkemiz hakkında iyi bir izlenim sağlayacağını düşünüyorum. Amacım ülkemiz hakkında olumlu bir imaj yaratmak. Bu sene neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly'den Galatasaray itirafı! "Zaha'yla konuştum ve..."

"30 NUMARAYI SEÇTİM ÇÜNKÜ..."

30 numarayı seçtim çünkü Espanyol'da profesyonel futbolcu olduğum zaman seçtiğim numaraydı. Benim için özel bir anısı var. Bu yüzden de bu numarayı almak istedim. Beşiktaş'a deneyimlerimi getirebilirim. Böylece takım arkadaşlarım ve teknik kadroyla birlikte önemli şeyler yapabiliriz. Bence bu sene iyi şeyler olacak, ben de iyi bir mantalite sunmak istiyorum. Önümüzde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi var. Hepsinin önemi ayrı, her maça kazanmak için çıkacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum.

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