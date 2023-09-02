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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Countinho ile son samba! İngiliz ekibinden ciddi indirim

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Aston Villa’nın kesin olarak göndereceği 31 yaşındaki yıldız Coutinho ile son bir görüşme yapıp ikna etmeye çalışıyor. Sambacı ile Betis de ilgileniyor...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Countinho ile son samba! İngiliz ekibinden ciddi indirim

Transfer sezonu başında adı Beşiktaş'la anılan Philippe Coutinho için iddialar yeniden alevlendi. Aston Villa'nın kesin olarak göndermek istediği Brezilyalı sol kanat oyuncusu için siyah beyazlıların son bir hamle daha yapacağı ileri sürüldü. İngiliz basınında Beşiktaş ve Real Betis'in oyuncuyu sıkı markaja aldığı ve kısa süre içinde sözleşme imzalatmaya çalıştıklarının altı çizildi. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 10 milyon euro'yu bulan Philippe Coutinho için İngiliz ekibinin ciddi bir indirim yapacağı da kaydedildi. Ayrıca 31 yaşındaki sol kanatla Katar ekibi Al-Duhail'in de ilgilendiği ancak listesinde öncelikli hedef olmadığı bilgisi paylaşıldı.

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