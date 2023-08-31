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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Dinamo Kiev maçı sonrası açıklamalar: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 23:25 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 23:36
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Dinamo Kiev maçı sonrası açıklamalar: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Kiev'le kozlarını paylaştı.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, İstanbul'daki ikinci karşılaşmada da rakibini 1-0 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Gruplara kalmamız ve düşündüğümüz oyun planının sahada yansımasını görmek sevindirici. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bütün oyuncularımız sahada görevlerini yaptılar. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum.

Gayretli, olumlu oynamayı düşünen bir takım olarak iyi göründük. Seyircilerimiz de tribünleri doldurdu. Onlara teşekkür ediyorum. Pazar günü onlara daha çok ihtiyacımız olacak. En son Sivas'a mağlup olmuştuk, önemli bir maç.

Biz bir aileyiz, yönetime ve başkana teşekkür ediyorum. Camialar iyi günde kötü günde birlikte olur. Sıkıntılarımızı kendi içimizde tartışırken moralimizi dağıtmayalım. Moral herkese lazım, bütün ülkeye lazım.

Transfer hala devam ediyor, bitmedi. Bugün oynadığımız oyuncu yarın yeniden karşımıza çıkabilir. Bize gelen de olabilir giden de olabilir.

Arada milli takıma gitmeyenleri çalıştıracağız. Ligde 2 puan kaybımız var. Puan kaybına tahammülümüz yok.

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