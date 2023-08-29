Al Sadd Romain Saiss'ı gönderiyor! Beşiktaş'tan sonra...

Beşiktaş'tan Al Sadd'a transfer olan Romain Saiss için flaş bir iddia ortaya atıldı. Faslı oyuncu Katar ekibinden ayrılacak.

KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR!

L'Equipe'in haberine göre Al Sadd, Saiss ile yollarını ayırmak istiyor. Katar ekibinin yabancı kontenjanında yer açmak istediği nedeniyle Saiss'ı kiralık olarak takımdan göndermeyi düşündüğü ifade edildi.

33 yaşındaki futbolcuyu 24 Temmuz'da 2.5 milyon euro bonservisle Beşiktaş'tan kadrosuna katan Al Sadd, Saiss ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.

Saiss, henüz Al Sadd ile resmi bir müsabakada forma giymedi.