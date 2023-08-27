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Beşiktaş Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Konferas Ligi play-off turu rövanş maçında konuk edeceği Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 21:44
Beşiktaş Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 31 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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