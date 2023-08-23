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Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Transferde sıcak saatler yaşanıyor... Süper Lig devlerinden Beşiktaş, taraftarını mutlu edecek 'marka' isimler üzerinde bir süredir yoğun mesai içersinde... Bu kapsamda listedeki isimlerden biri daha basına sızdı ve o isimle ilgili de Hollanda basını ayrıntıları bir bir açıkladı. Detaylar haberimizde...

TARIK DEMİR Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:51
Tarık DEMİR
Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Beşiktaş, transferde aynı şehirdeki rakiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Ezeli rakipleri deyimi yerindeyse 'bombaları' peş peşe patlatırken siyah beyazlılar, mali dengeyi kurma çabaları içinde...

Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Bu hesapları yaparken transfer yapacağı fon için sponsor desteği de bekleyen Kartal, bu konuda da aradığını tam manasıyla bulamayınca politika değiştirdi.

Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Daha hesaplı isimler üzerinde çalışmalar yapan ve bu doğrultuda bir liste hazırlayan Beşiktaş, projelerini de gizli yürütmeyi yeğliyor.

Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Ancak bu transfer hedeflerinden biri Hollanda basını tarafından sızdırıldı ve sürece dair bilgi aktarıldı.

Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

O isim Hollanda devlerinden PSV Eindhoven formasını terleten Anwar El Ghazi...

Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Hücum aksiyonlarında etkili olan sağ kanat oyuncusu için siyah beyazlıların ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.

28 yaşındaki oyuncu için gelen ilgi mektubu Beşiktaş ile sınırlı değil... Farklı Avrupa kulüplerinin de oyuncu için devrede olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Peki, Beşiktaş'ın El Ghazi transferinde son durum ne? De Telegraaf, futbolcunun kararını kamuoyu ile paylaştı...

Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Haberde; başarılı futbolcunujn ayrılmaya istekli olduğu ancak gelen tekliflerden hiçbirinin kendisi ve ailesi için cazibe barındırmadığı kaydedildi.

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