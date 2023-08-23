Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Beşiktaş, transferde aynı şehirdeki rakiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
Beşiktaş, transferde aynı şehirdeki rakiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
Ezeli rakipleri deyimi yerindeyse 'bombaları' peş peşe patlatırken siyah beyazlılar, mali dengeyi kurma çabaları içinde...
Bu hesapları yaparken transfer yapacağı fon için sponsor desteği de bekleyen Kartal, bu konuda da aradığını tam manasıyla bulamayınca politika değiştirdi.
Daha hesaplı isimler üzerinde çalışmalar yapan ve bu doğrultuda bir liste hazırlayan Beşiktaş, projelerini de gizli yürütmeyi yeğliyor.
Ancak bu transfer hedeflerinden biri Hollanda basını tarafından sızdırıldı ve sürece dair bilgi aktarıldı.
O isim Hollanda devlerinden PSV Eindhoven formasını terleten Anwar El Ghazi...
Hücum aksiyonlarında etkili olan sağ kanat oyuncusu için siyah beyazlıların ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.
28 yaşındaki oyuncu için gelen ilgi mektubu Beşiktaş ile sınırlı değil... Farklı Avrupa kulüplerinin de oyuncu için devrede olduğu kaydedildi.
Peki, Beşiktaş'ın El Ghazi transferinde son durum ne? De Telegraaf, futbolcunun kararını kamuoyu ile paylaştı...
Haberde; başarılı futbolcunujn ayrılmaya istekli olduğu ancak gelen tekliflerden hiçbirinin kendisi ve ailesi için cazibe barındırmadığı kaydedildi.
30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, geçtiğimiz yıl 2.5 milyon euro karşılığında İngiliz ekiplerinden Aston Villa'dan transfer edilmişti.