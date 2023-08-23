Beşiktaş'ın gizli transfer hedefiydi: Anwar El Ghazi! İstanbul'a gelecek mi?

Hücum aksiyonlarında etkili olan sağ kanat oyuncusu için siyah beyazlıların ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.

28 yaşındaki oyuncu için gelen ilgi mektubu Beşiktaş ile sınırlı değil... Farklı Avrupa kulüplerinin de oyuncu için devrede olduğu kaydedildi.