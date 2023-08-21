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Beşiktaş Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 24 Ağustos Perşembe günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:26
Beşiktaş Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 24 Ağustos Perşembe günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov, takımla ilk antrenmanına çıktı. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan maçta forma giyen futbolcular günü izinli geçirdi.

Beşiktaş, Dinamo Kiev müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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