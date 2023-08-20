HaberlerBeşiktaşTRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Jean-Charles Castelletto ilgisini Fransız basını da duyurdu!
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Jean-Charles Castelletto ilgisini Fransız basını da duyurdu!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fransız basınından ise flaş haberler geldi. Yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Nantes forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli stoper Jean-Charles Castelletto ile temasa geçti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden stoper arayışlarında listeye yeni bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlıların Saiss'ın takımdan ayrılmasının ardından Faslı futbolcunun halefini aradığı ve listesine Nantes'da forma giyen Jean- Charles Castelletto'yu aldığı belirtildi. Siyah-beyazlı takımı 28 yaşındaki futbolcu için teklif hazırladığı aktarıldı. Kamerunlu oyuncunun bonservis bedelinin 3.5-4 milyon euro aralığında olduğu ifade edilirken, Beşiktaş yönetiminin ise Fransız temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.