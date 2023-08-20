Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Jean-Charles Castelletto ilgisini Fransız basını da duyurdu!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Jean-Charles Castelletto ilgisini Fransız basını da duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fransız basınından ise flaş haberler geldi. Yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Nantes forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli stoper Jean-Charles Castelletto ile temasa geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Jean-Charles Castelletto ilgisini Fransız basını da duyurdu!
Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden stoper arayışlarında listeye yeni bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlıların Saiss'ın takımdan ayrılmasının ardından Faslı futbolcunun halefini aradığı ve listesine Nantes'da forma giyen Jean- Charles Castelletto'yu aldığı belirtildi. Siyah-beyazlı takımı 28 yaşındaki futbolcu için teklif hazırladığı aktarıldı. Kamerunlu oyuncunun bonservis bedelinin 3.5-4 milyon euro aralığında olduğu ifade edilirken, Beşiktaş yönetiminin ise Fransız temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
DİĞER
Usta sanatçı Işıl Yücesoy gençlik fotoğrafını paylaştı! İşte Işıl Yücesoy’un o nostaljik pozu!
Tahıl koridoru için dünyanın umudu Türkiye! Gözler Başkan Erdoğan'da: "Çözerse o çözer"
Orta sahaya bir takviye daha! İşte ilk teklif
G.Saray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal Pepe için zorluyor!
Beşiktaş'tan stoper harekatı! Görüşme yüz yüze olacak
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Ağustos)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tribünden Tete desteği Tribünden Tete desteği 06:32
Erman Toroğlu: Böyle penaltı verilmez! Erman Toroğlu: Böyle penaltı verilmez! 04:11
Ümraniye’de sessizlik Ümraniye’de sessizlik 01:45
Şanlıurfa’dan zirve hamlesi Şanlıurfa’dan zirve hamlesi 01:43
Son Aslan Ziyech Son Aslan Ziyech 01:43
Hatayspor'a Paşa engeli Hatayspor'a Paşa engeli 01:41
Daha Eski
Onun Icardi'si var Onun Icardi'si var 01:41
İğne deliği İğne deliği 01:40
F.Bahçe'ye Kongolu orta saha! İşte o teklif F.Bahçe'ye Kongolu orta saha! İşte o teklif 01:36
Rize'de puanlar paylaşıldı! Rize'de puanlar paylaşıldı! 01:36
Hatayspor ile Kasımpaşa yenişemedi! Hatayspor ile Kasımpaşa yenişemedi! 01:36
Beşiktaş'a Talisca'dan sevindiren haber! Beşiktaş'a Talisca'dan sevindiren haber! 01:36