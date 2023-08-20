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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş: Hakemlerle ilgili konuşursak ağır oluyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de evinde konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:21 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:36
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş: Hakemlerle ilgili konuşursak ağır oluyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Pendikspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı uzatma anlarında penaltıdan yediği golle 1-1 berabere bitirdi ve 1 puana razı oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlıların sayılmayan golüyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabiliyor. Bugün o da bizim başımıza geldi. İkinci yarıda top tutarak önde oynayalım diye düşündük ama olmadı. Baskılarımız çok iyi değildi. Ortada top tutamadık ve karşılayamadık. Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekirdi. Bazen şans faktörü de size gülmeyebilir.

Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir.

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