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TRANSFER HABERİ - David Okereke Beşiktaş için gemileri yaktı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan David Okereke ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Nijeryalı futbolcunun kulübü Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığını yazdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - David Okereke Beşiktaş için gemileri yaktı!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan David Okereke transfer için gemileri yaktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Okereke'nin transfer olmak isteği nedeniyle herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Okereke ile İtalyan kulübü arasında ilk çatışmanın başladığı kaydedildi. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için ikinci bir teklif yapmaya hazırlandığı ve tarafların bu kez anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Nijeryalı futbolcu, Cremonese'de çıktığı 38 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.

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