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Chamberlain ve Rashica Beşiktaş tribünlerini selamladı

Beşiktaş’ın yeni transferleri Alex Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica, Neftçi Bakü maçı öncesi sahaya çıkarak siyah-beyazlı tribünleri selamladılar. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 21:38
Chamberlain ve Rashica Beşiktaş tribünlerini selamladı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica, Neftçi Bakü maçı öncesi sahaya çıkarak siyah-beyazlı tribünleri selamladılar.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor Bu mücadele öncesi siyah-beyazlıların yeni transferleri Alex Oxlade-Chamberlain ile Milot Rashica da ilk kez siyah-beyazlı tribünlerle bir araya geldi.

İlk olarak sahaya Rashica çıktı. Beşiktaş tribünlerine üçlü çektiren Kosovalı futbolcu, daha sonra Kartal pençesi yaparak foto muhabirlere poz verdi.

Rashica'nın ardından yeşil zemine ayak basan Chamberlain de tribünleri selamlamasının ardından fotoğraf çektirdi.

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