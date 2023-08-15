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Agresif değildik

Şenol Güneş, “İlk yarı için taraftarlardan özür dileriz. Sonuçta kazanmayı hak ettik” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Agresif değildik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karagümrük maçında istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Güneş, "Kazanmak için geldik. Duygularımız tam sahaya yansımadı. Agresif oynamadık. Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz İkinci yarıda daha çok pozisyon bulduk. Kazanmayı hak etti. Daha kolay olabilirdi. Daha gol pozisyonu üreten oyun tarzına ulaştığımız zaman daha iyi olacak. Olumsuz değil, sezona kazanarak başladık. Olumsuz bakarak gidemeyiz" ifadelerini kullandı.

Güneş rekora ortak

Teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde en fazla açılış haftası galibiyeti alan isim olan Ertuğrul Sağlam'ın rekoruna ortak oldu. Usta çalıştırıcı açılış karşılaşmalarında 11. galibiyetini elde etti. Kurt hoca farkını gösterdi.

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