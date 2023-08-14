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SON DAKİKA - Beşiktaş Oxlade-Chamberlain transferini açıkladı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain transferini açıkladı. Başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, anlaşma detaylarını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:26 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:44
SON DAKİKA - Beşiktaş Oxlade-Chamberlain transferini açıkladı!

Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferini resmen açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde, İngiliz yıldızın sözleşme detayları duyuruldu.

Siyah-beyazlılara 3 yıllık imza atan Chamberlain, senelik 2.5 milyon euro net maaş alacak. Chamberlain'e imza ücreti olarak da 1.5 milyon euro ödenecek. Öte yandan maç başına azami net 10 bin euro verilecek.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir Futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN KİMDİR?

Futbol kariyerine Southampton'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2011-2017'de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.

Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

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