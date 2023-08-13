Seba unutulmaz!

Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren ve kazandırdığı başarılarla camianın unutulmaz isimleri arasına giren Süleyman Seba, vefatının 9. yıl dönümünde anılıyor. Onursal Başkan Seba, vefatının 9. yıl dönümü olan 13 Ağustos Pazar günü (bugün) saat 11.00'de Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Beşiktaş'ta 16 yıl başkanlık yaparak kırılması zor bir rekora da imza atan Seba, 22 kupa sevinci yaşandı. Beşiktaş, efsane başkanı döneminde üst üste 3 kez şampiyon olma başarısı gösterirken, namağlup şampiyonluk da onun döneminde geldi.