BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a İtalyan kanat! Teklifi duyurdular

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Toronto takımının formasını giyen İtalyan oyuncu Federico Bernardeschi'nin transferi için harekete geçti. Beşiktaş, Toronto'ya 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sordu. Siyahbeyazlılar, MLS ekibinden gelecek cevaba göre bu transfer için hareket edecek.

YILLIK 2 MİLYON EURO

SKY Sport Italia'nın haberine göre müzakereler iyi ilerliyor. Kendisine iki yıl boyunca sezon başına 4 milyon euro değerinde bir sözleşme teklif edildi. MLS kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor. Ancak Kanada'daki sıkıcı hayata alışamadığı için Avrupa'ya dönmek istiyor. Fiorentina altyapısından A takıma yükselen Bernardeschi, daha sonra Crotone, Juventus ve Toronto formaları giydi.

29 yaşındaki oyuncu, Toronto FC formasıyla çıktığı 37 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı.