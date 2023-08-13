Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a İtalyan kanat! Teklifi duyurdular

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a İtalyan kanat! Teklifi duyurdular

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotayı Kanada'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Toronto forması giyen 29 yaşındaki İtalyan kanat Federico Bernardeschi’nin transferi için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a İtalyan kanat! Teklifi duyurdular

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Toronto takımının formasını giyen İtalyan oyuncu Federico Bernardeschi'nin transferi için harekete geçti. Beşiktaş, Toronto'ya 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sordu. Siyahbeyazlılar, MLS ekibinden gelecek cevaba göre bu transfer için hareket edecek.

YILLIK 2 MİLYON EURO

SKY Sport Italia'nın haberine göre müzakereler iyi ilerliyor. Kendisine iki yıl boyunca sezon başına 4 milyon euro değerinde bir sözleşme teklif edildi. MLS kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor. Ancak Kanada'daki sıkıcı hayata alışamadığı için Avrupa'ya dönmek istiyor. Fiorentina altyapısından A takıma yükselen Bernardeschi, daha sonra Crotone, Juventus ve Toronto formaları giydi.

29 yaşındaki oyuncu, Toronto FC formasıyla çıktığı 37 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

DİĞER
Athletic Bilbao Real Madrid maçı canlı izle HD | S Sport canlı maç izle şifresiz ekranı ile La Liga Athletic Bilbao Real Madrid maçı canlı yayın izle ekranı burada
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Sığınmacılar ve kaçak göçmenler için geri dönüş modeli hazırlandı
Yeni sezon yeni F.Bahçe! İşte Kartal'ın Gaziantep maçı 11'i
Cimbom'dan İngiliz ekibine takas teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Fransa çıkarması!
Beşiktaş Alex'te mutlu sona ulaştı! Sözleşme süresi...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Ağustos)
Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orta saha Orta saha 06:26
Kaybetmediği için sevinsin Kaybetmediği için sevinsin 06:25
Kaleye yeni isim Kaleye yeni isim 06:06
Kayseri'den çıkış yok Kayseri'den çıkış yok 01:51
Uçaklar tahtaya takıldı! Uçaklar tahtaya takıldı! 01:45
Roma ile temasta Roma ile temasta 01:41
Daha Eski
Arjantin yolcusu Arjantin yolcusu 01:35
Kayseri'den çıkış yok Kayseri'den çıkış yok 01:31
Buruk: Oyuncular bizimle birlikte olmayacak! Buruk: Oyuncular bizimle birlikte olmayacak! 01:31
Toroğlu: G.Saray 90 dakika boyunca ne yaptı?! Toroğlu: G.Saray 90 dakika boyunca ne yaptı?! 01:31
G.Saray Kayseri'de berabere kaldı! G.Saray Kayseri'de berabere kaldı! 01:31
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:31