Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Okereke için sıkı pazarlık!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Okereke için sıkı pazarlık!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak 25 yaşındaki Nijeryalı forvet Okereke için yeniden pazarlıklara başladığı aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Okereke için sıkı pazarlık!
Beşiktaş'ta David Okereke defteri yeniden açıldı. Bir süre önce Nijeryalı forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlıların, bir kez daha girişimlere başladığı kaydedildi. İtalya Serie B takımlarından Cremonese'de forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu için revize bir teklif sunulduğu belirtildi. Bu iddia ise Okereke'nin ülkesi Nijerya'dan geldi. www. sports247.ng sitesi, Beşiktaş'ın Cremonese ile görüştüğünü, İtalyan ekibinin 6 milyon euro istediğini yazdı. Çizme kulübünün, Club Brugge'den aldığı oyuncudan mutlaka kar etmek istediği belirtilen haberde Beşiktaş'ın ise son olarak 3 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Okereke'nin de İtalya dışında oynamaya sıcak baktığı belirtilen haberde Beşiktaş'ın oyuncu için önemli bir seçenek olarak görüldüğü ifade edildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan 1.81 boyundaki futbolcu forvet pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.
DİĞER
Son dakika haberi: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray'dan Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…
Erkin Koray’dan kahreden haber! Rock müziğinin efsane ismi hayatını kaybetti! Damla Koray'dan babasına veda mektubu
Milan 'Yetmez' dedi F.Bahçe rakam yükseltti!
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pepe olmadı Kartal'da yeni hedef Belçikalı kanat!
Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (7 Ağustos)
8 Ağustos Aslan kapısı portalı | 08.08 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paredes'te sıcak saatler! Paredes'te sıcak saatler! 00:47
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı! G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı! 00:46
G.Saray'da endişendiren gelişme! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı G.Saray'da endişendiren gelişme! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı 00:46
Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! 00:46
F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! 00:46
Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! 00:46
Daha Eski
Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! 00:46
Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... 00:46
Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor 00:46
Beşiktaş F.Bahçe ve A. Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş F.Bahçe ve A. Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! 00:46
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:46
Inter'i pişman etti! Nedeni... Inter'i pişman etti! Nedeni... 00:46