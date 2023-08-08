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Saelemaekers iddiası

Kanat takviyesi için yine İtalya'dan bir isim öne atıldı. Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü. Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Saelemaekers iddiası
Kanat takviyesi için yine İtalya'dan bir isim öne atıldı. Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü. Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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