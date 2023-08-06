Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Pepe ısrarı! Başkan Ahmet Nur Çebi bizzat devrede

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Pepe ısrarı! Başkan Ahmet Nur Çebi bizzat devrede

Kanat takviyesi için bir süre önce Arsenal'in yıldız ismi Nicolas Pepe'yi gündemine alan Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Yıldız sağ kanat, Arsenal'den ayrılmak istiyor. Londra'ya giden başkan Çebi transfer için bizzat uğraşıyor. Siyah beyazlı kulüp, Pepe'yi bu hafta bitirmek amacında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Pepe ısrarı! Başkan Ahmet Nur Çebi bizzat devrede

Hafta içi İngiltere'ye giden başkan Ahmet Nur Çebi'nin burada görüştüğü isimlerden birinin de Fildişili yıldız olduğu belirtilmişti. Gelen haberlere göre siyah beyazlıların, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunda ısrarını sürdürdüğü ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi. Başkan Çebi'nin bonserviste indirim için sıkı pazarlık yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Geçen sezonu Nice'de geçiren Nicolas Pepe'nin de Arsenal'den ayrılmak istediği artık İngiliz basınında da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bu fırsatı da kullanmak isteyen siyah beyazlı kulüp, uygun bir rakama işi bitirmek amacında. Başkan Çebi'nin önümüzdeki hafta içinde Pepe'yi Türkiye'ye getirmek istediği ifade ediliyor. Piyasa değeri 18 milyon euro civarında olan Pepe ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği biliniyor. Pepe forvette de görev yapabiliyor.

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