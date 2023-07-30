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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem yeniden Klaassen!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların daha önce de ilgilendiği 30 yaşındaki Hollandalı yıldız Klaassen'i gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem yeniden Klaassen!

Beşiktaş, transferde son dönemde gaza basarken şimdi de bir süredir görüştüğü yıldızları bitirmenin peşinde. Yeni sezon öncesinde kadrosuna mutlaka iyi bir 10 numara katmak isteyen siyah-beyazlıların bu doğrultuda daha önce gündemine Davy Klaassen gelmişti.

İlk başta yüksek maliyeti sebebiyle askıya alınan Klaassen dosyası, yeniden açıldı. Hollanda devi Ajax'ta forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Bunu fırsat bile yönetimin, 1.79 boyundaki futbolcu için Ajax'la tekrar pazarlık masasına oturmak için hazırlıklara başladığı kaydedildi. Beşiktaş'ın oyuncuyla da temaslara başlamak için menajerlik firmasıyla irtibat kurduğu da gelen haberler arasında.

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