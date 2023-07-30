Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Rebic'ten sonra sıra Messias'ta!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Rebic'ten sonra sıra Messias'ta!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş transferde vites yükseltti. Siyah-beyazlılar Ante Rebic transferinde mutlu sona ulaşırken bu transferin ardından bir başka yıldız isim Messias için de düğmeye bastı. İşte yaşanan gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Rebic'ten sonra sıra Messias'ta!

Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, 1 yıldız isim için daha İtalyan devinin kapısını çaldı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlı kulüp bu kez de Brezilyalı kanat oyuncusu Junior Messias için Milan'a teklifini iletti. Çizme kulübünün 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'tan gelen ilk teklifi düşük bulduğu ve yeni teklif beklediği belirtildi.

DEĞERİ 4.5 MILYON EURO

Habere göre Beşiktaş, tecrübeli yıldız için Milan'a 48 saat içinde yeni bir teklif iletecek. Di Marzio "Türk ekibi, Rebic'ten sonra Messias'ı da gözüne kestirdi. Yeni geişmelerin yaşanması olası görünüyor" yorumu yaptı. Milan'ın geçtiğimiz sezon 5,5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Messias, İtalya Serie A kariyerinde çıktığı 87 maçta 19 gol attı ve 8 asist yaptı. 1.74 boyundaki oyuncunun değeri 4.5 milyon euro...

Beşiktaş'ın Messias'a 1.5 milyon euro maaş ve 3 yılda ödenmek üzere 1 milyon euro da imza parası önerdiği iddia edildi.

DİĞER
'Görevimiz Tehlike' çekimlerini iptal ettiren işgüzar esnaf bulundu! Kapalıçarşı esnafı ateş püskürüyor...
Milyonlara zam buluşması: Toplu sözleşme görüşmesinin takvimi belli oldu! İlk toplantı 1 Ağustos'ta yapılacak
Almanya'dan flaş F.Bahçe iddiası!
Cimbom'dan sürpriz hamle! Fred derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan taraftarı heyecanlandıran haber!
Beşiktaş'ta rota yeniden Hollandalı yıldız!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Temmuz)
KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz talip! Temasa geçtiler Sürpriz talip! Temasa geçtiler 07:39
F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli 00:04
F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! 00:04
G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi 00:04
F.Bahçe'nin Dominguez inadı! F.Bahçe'nin Dominguez inadı! 00:04
Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... 00:03
Daha Eski
Takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia Takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia 00:03
G.Saray'a bir Arjantinli daha! G.Saray'a bir Arjantinli daha! 00:03
Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... 00:03
G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! 00:03
İşte F.Bahçe'den istediği maaş! İşte F.Bahçe'den istediği maaş! 00:03
Aslan'ın Rashica planı belli oldu! Aslan'ın Rashica planı belli oldu! 00:03