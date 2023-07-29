Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in ardından bir oyuncu daha Avrupa devlerinin radarına girdi. Başarılı oyuncu, başta Real Madrid olmak üzere birçok kulüp tarafından takip ediliyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:57
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

Maçın en konuşulan isimlerinden birisi, siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy oldu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

17 yaşındaki oyuncu, 90+4. dakikada maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu ünvanını elde etti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

Genç milli takımlarda da attığı gollerle dikkat çeken Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu ünvanını elde etti.Semih, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

Milliyet'in haberine göre; Semih'i takip eden kulüpler arasında Real Madrid, Bayern Münih, Ajax, Sevilla, Genk ve Club Brugge yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

Hatta Real Madrid scoutunun, kendisine Semih'i anlatanlara, "Beni Semih konusunda ikna etmeye çalışmayın. Onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

Semih Kılıçsoy, geçen sezon Valerien Ismael döneminde A takıma davet edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

Beşiktaş'taki ilk profesyonel maçına ise Antalyaspor deplasmanında çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın inadı sürüyor! Bonservisi...
Beşiktaş Kazak orta sahayı bitiriyor
KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? 14:14
Ali Sami Yen kabri başında anıldı! Ali Sami Yen kabri başında anıldı! 14:02
Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... 13:57
Kawasaki Frontale - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Kawasaki Frontale - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 13:40
Trabzonspor - AEK maçı saat kaçta? Trabzonspor - AEK maçı saat kaçta? 13:30
G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! 12:57
Daha Eski
Danimarka'dan talibi çıktı! Danimarka'dan talibi çıktı! 12:25
Panama - Jamaika maçı hangi kanalda? Panama - Jamaika maçı hangi kanalda? 12:08
Fransa - Brezilya maçı hangi kanalda? Fransa - Brezilya maçı hangi kanalda? 11:50
İsmail Kartal'a 40. yıl plaketi! İsmail Kartal'a 40. yıl plaketi! 11:48
İsveç - İtalya maçı hangi kanalda? İsveç - İtalya maçı hangi kanalda? 11:36
El Clasico'da oynayacak mı? Ancelotti açıkladı El Clasico'da oynayacak mı? Ancelotti açıkladı 11:31