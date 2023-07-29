TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'e! Transfer...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
Maçın en konuşulan isimlerinden birisi, siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy oldu.
17 yaşındaki oyuncu, 90+4. dakikada maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu ünvanını elde etti.
Genç milli takımlarda da attığı gollerle dikkat çeken Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu ünvanını elde etti.Semih, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.
Milliyet'in haberine göre; Semih'i takip eden kulüpler arasında Real Madrid, Bayern Münih, Ajax, Sevilla, Genk ve Club Brugge yer alıyor.
Hatta Real Madrid scoutunun, kendisine Semih'i anlatanlara, "Beni Semih konusunda ikna etmeye çalışmayın. Onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.
Semih Kılıçsoy, geçen sezon Valerien Ismael döneminde A takıma davet edildi.
Beşiktaş'taki ilk profesyonel maçına ise Antalyaspor deplasmanında çıktı.
Geçen sezon Şenol Güneş tarafından 4 Süper Lig maçında toplam 40 dakika forma şansı buldu.
Genç forvetin Beşiktaş'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.