Kararını ver artık!

İmza parası, yıllık ücret ve sözleşme süresine dair tüm detayların konuşulduğu toplantının ardından oyuncunun son kararını vermesi bekleniyor. Beşiktaş, bu hafta içerisinde bu konunun çözülmesi için oyuncuya süre tanıdı aksi halde vazgeçilecek.

PEREYRA İÇİN UDİNESE İDDİASI

Beşiktaş'ın son günlerde yoğun görüşmeler yaparak kadroya katmasının beklendiği Roberto Pereyra için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Udinese'nin 32 yaşındaki Arjantinli orta saha ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Haberlerde "Pereyra'ya Beşiktaş'ın ilgisi var ama Pereyra, İtalya'da kalmak istiyor" denildi. Ayrıca "Beşiktaş, Pereyra'nın İstanbul'a gelen menajeriyle görüşse de kesin sonuç alamadı. Udinese Pereyra için çok ciddi bir talip" ifadeleri kullanıldı.