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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'ten Tirana maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi rövanş maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 20:33 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 20:40
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'ten Tirana maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Kazanarak turu geçmek istiyoruz. Kendi oyunumuzu oynayıp kazanıp ayrılmak istiyoruz

Rakibimiz sistem değişikliği yapabiliyor. Geçen maçın ikinci bölümünde 3-5-2'ye döndüler. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Şartlara uyum sağlayarak ve kendimizi oyunumuzu oynayarak iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz.

Geçen haftaki kadroyu bozmadan aynı oyun yapısıyla oynamaya devam edeceğiz. İhtiyacımız olması halinde diğer oyuncuları da kullanabiliriz.

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