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Beşiktaş'ta Aboubakar'dan Tirana maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Tirana'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. Siyah-beyazlılarda takımının 2. golünü kaydeden Aboubakar mücadele sonrası konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 23:37
Beşiktaş'ta Aboubakar'dan Tirana maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Tirana'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın 2. golünü kaydeden Aboubakar maçın ardından konuştu.

İŞTE ABOUBAKAR'IN AÇIKLAMALARI:

İlk maçta zaten iyi bir sonuç almıştık ve buraya işimizi yapmaya geldik. Zemin çok kötüydü bu arada, biz profesyonel oyuncularız ve burada işimizi yaptık.

Yapım gereği sakin bir insanım. Bunu sahaya da yansıtıyorum. Bazen sahada gergin anlar olabiliyor ama sonrasında gidip onlara sarılıyorum. Bize düşen sahada barış ortamını sağlayabilmek.

Golde top yere çarpınca tek hamlede vurmam gerektiğini düşündüm. Biraz gergindim çünkü gol atamamıştım. Neyse ki top ağlara gitti.

Biz hocamızla birlikte siyah-beyaz renkler için mücadele etmeye devam edeceğiz.

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