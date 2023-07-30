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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Oscar bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken flaş bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların Brezilyalı yıldız Oscar ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Oscar bombası!

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Birçok ülkeden oyuncularla temasta olan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar, kariyerine Çin ekibi Shanghai Port ekibinde devam eden Brezilyalı yıldız Oscar'ı listesine aldı.

Sol kanat, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki Oscar için Beşiktaşlı yetkililerin teklif hazırlığında olduğu belirtildi. 7.5 milyon Euro değeri olan Oscar'ın kulübüyle sözleşmesi 2024'te bitecek. Daha önce Chelsea, Internacional ve Sao Paulo formalarını giyen Oscar, geçen sezon 20 maçta 5 gol, 8 de asist kaydetti. 2017'den beri Çin'de oynayan futbolcu, Beşiktaş taraftarları arasında da büyük heyecan yarattı.

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