İngilizlerden flaş transfer iddiası! Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar son olarak Lyanco transferinden sakatlığı nedeniyle vazgeçti.
Yönetim özellikle hücum anlamında gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar son olarak Lyanco transferinden sakatlığı nedeniyle vazgeçti.
Yönetim özellikle hücum anlamında gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Taraftarlarında tepkisini çeken bu dönemde İngiliz basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i gündemine aldı.
Haberin detayında ise Beşiktaş'ın yıllık ücret olarak en fazla parayı Chamberlain'e vereceği öğrenildi.
İŞTE O HABER