Haberler Beşiktaş İngilizlerden flaş transfer iddiası! Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu

İngilizlerden flaş transfer iddiası! Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Orta saha hattına dünyaca ünlü bir ismi almak isteyen siyah beyazlılar bonservisi elinde olan futbolcuyu gündemine aldı. Beşiktaş o ismi alması halinde takımın en çok kazanan futbolcusu olacak. İşte detaylar... | BJK HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 20:39
İngilizlerden flaş transfer iddiası! Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

İngilizlerden flaş transfer iddiası! Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu

Siyah-beyazlılar son olarak Lyanco transferinden sakatlığı nedeniyle vazgeçti.

İngilizlerden flaş transfer iddiası! Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu

Yönetim özellikle hücum anlamında gündemine sürpriz bir ismi aldı.

İngilizlerden flaş transfer iddiası! Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu

Taraftarlarında tepkisini çeken bu dönemde İngiliz basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i gündemine aldı.

İngilizlerden flaş transfer iddiası! Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu

Haberin detayında ise Beşiktaş'ın yıllık ücret olarak en fazla parayı Chamberlain'e vereceği öğrenildi.

İngilizlerden flaş transfer iddiası! Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu

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