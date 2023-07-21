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Beşiktaş'ta flaş Lyanco gelişmesi! Transfer askıya alındı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Lyanco transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanan ve İstanbul'a getirilen Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrollerinde çıkan sorun nedeniyle transfer askıya alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 14:45 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 15:07
Beşiktaş'ta flaş Lyanco gelişmesi! Transfer askıya alındı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Lyanco'nun peşine düşmüştü. Siyah-beyazlı kulüp, yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

TRANSFERDE SON DAKİKA PÜRÜZÜ!

Resmi sözleşmeye imza atması beklenen Lyanco'nun transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE SORUN ÇIKTI!

A Spor'un haberine göre; Lyanco'nun sağlık kontrollerinde sorun çıktı. Beşiktaş yönetimi bu gelişme üzerine transferi askıya aldı.

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