Beşiktaş'ta flaş Lyanco gelişmesi! Transfer askıya alındı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Lyanco'nun peşine düşmüştü. Siyah-beyazlı kulüp, yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

TRANSFERDE SON DAKİKA PÜRÜZÜ!

Resmi sözleşmeye imza atması beklenen Lyanco'nun transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE SORUN ÇIKTI!

A Spor'un haberine göre; Lyanco'nun sağlık kontrollerinde sorun çıktı. Beşiktaş yönetimi bu gelişme üzerine transferi askıya aldı.