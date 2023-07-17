Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını müjdeyi verdi! Pereyra Beşiktaş'a yakın!

TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını müjdeyi verdi! Pereyra Beşiktaş'a yakın!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın peşinde olduğu Roberto Pereyra ile ilgili İtalyan basını müjdeyi verdi. Çizme'de çıkan haberlere göre, Arjantinli orta sahanın siyah-beyazlılardan aldığı 3 yıllık teklifi kabul etmek üzere olduğu belirtlidi. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını müjdeyi verdi! Pereyra Beşiktaş'a yakın!

Beşiktaş, transferde şu ana kadar beklentilerin gerisinde kalsa da siyah-beyazlılar için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bir süredir kulübün gündeminde olan Roberto Pereyra konusunda da yeni gelişmeler yaşandığı ileri sürüldü. İtalyan basını, oyuncunun Beşiktaş forması giymeye çok yaklaştığının altını çizdi. calciomercato'da yer alan haberde Udinese ile kontratı bu ayın başında sona erdiği için şu anda serbest durumda olan merkez orta saha oyuncusunun siyah-beyazlılardan ciddi bir teklif aldığını kaydetti.

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Arjantınli futbolcuya önerilen sözleşme süresinin de 3 yıllık olduğu belirtildi. Ve tecrübeli tangocunun karar verme aşamasında olduğu vurgulandı. Yakın zamanda rotasının büyük ihtimalle İstanbul olabileceği yorumunda bulunuldu. Öte yandan haberde İnter ve Milan'ın da Roberto Pereyra ile ilgilendiği ancak oyuncunun bu kulüplerin öncelikli hedefi olmadığı bildirildi. Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan tecrübeli oyuncu, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Pereyra daha önce Juventus, Watford, River Plate'te oynamıştı.

Kariyerinde 429 maça çıkan Pereyra, bu periyotta rakip fileleri 47 gol atıp, 53 de asist yaparak toplamda 100 gole etki etti.

Arjantinli, Udinese'de görev aldığı 200 karşılaşmada ise 23 gol atıp, 33 asistle yaparak toplamda 56 gole katkı sağladı ve kariyerinin en parlak dönemini geçirdi.

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